Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein positiver Corona-Fall an einer Kita, einer am „Purrmann“ am Mittwoch, und gestern hat die Johann-Joachim-Becher-Schule (BBS) vier neue Fälle gemeldet: Nun müssen neben Kindern, Angehörigen, Erziehern, Purrmann-Klasse und fünf Lehrern noch zwölf BBS-Schüler und vier Lehrkräfte getestet werden. Das Abstrichzentrum ist deshalb auch am Freitag noch geöffnet.

Gespannte Ruhe ist wohl die passende Beschreibung für die aktuelle Situation auf die Corona-Lage in Speyer: 110 Personen im Abstrichzentrum am Mittwoch. 36 am Donnerstag