In der Speyerer Gedächtniskirchengemeinde ist der Terminkalender im Advent voll. Die traditionelle Krippe wird in diesem Jahr auch wieder aufgestellt.

Gottesdienste im Advent: Der Gottesdienst am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, beginnt um 11 Uhr und steht thematisch unter dem Wort von Konfuzius: „Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen.“ Dazu führen Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Theaterstück auf. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Constanze Lotz gehalten und musikalisch von einer Band mit modernen und klassischen Adventsliedern begleitet. Am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, ist für 10 Uhr ein Festgottesdienst zur Verabschiedung der langjährigen Gemeindediakonin Anja Bein geplant.

Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen: Am Freitag, 24. Dezember, wird online ein Weihnachtsgottesdienst aus der Gedächtniskirche auf der Homepage der Gedächtniskirchengemeinde abrufbar sein unter www.gedaechtniskirchengemeinde.de. Für 15.30 Uhr lädt an diesem Tag Pfarrerin Constanze Lotz Familien zum Krippenspiel „Das Weihnachtsinterview“ von Simone Pepping ein. Es singen und spielen die Retschermäuse, der Kinderchor und die Kurrende an der Gedächtniskirche unter der musikalischen Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger. Um 17 Uhr wird die Christvesper gefeiert. Predigt und Liturgie übernimmt Pfarrerin Constanze Lotz. Es musizieren Willem Balk (Orgel) und Eva Landmesser (Sopran). Um 22 Uhr ist der traditionelle Lichtergottesdienst, den Dekan Markus Jäckle und sein Team gestalten. Zusammen mit Robert Sattelberger wird Corinna Hoefeld-Jacobsen aus Heidelberg den Gottesdienst mit ihrem Trompetenspiel begleiten.

Den ersten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember, 10 Uhr, eröffnet Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst mit einer Predigt. Dekan Markus Jäckle hält die Liturgie. Die Speyerer Kantorei singt.

Krippenszene mit Egli-Figuren: Auch in diesem Jahr wird ab 22. Dezember eine Krippenszene mit Maria, Josef, den Hirten und Königen um den Weihnachtsbaum und Altar herum in der Gedächtniskirche gestaltet. Ein Team aus dem Presbyterium setzt dafür die großen Egli-Figuren ein.

Bei den Gottesdiensten in der Gedächtniskirche gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht.