Zur Grube Messel und nach Dieburg führt die zweite Tagesfahrt des Jahres, die das Speyerer Seniorenbüro organisiert. Unter anderem ein fossiles Urpferd kann dort besichtigt werden.

Nach dem Keltenmuseum in Hochdorf an der Enz, das Anfang Mai auf der Besucherliste des Speyerer Seniorenbüros stand, soll es für die nächste Tagesfahrt am Dienstag, 14. Juni, zum Welterbe Grube Messel und im Anschluss in die 15.000-Einwohner-Stadt Dieburg gehen. Die Grube Messel ist ein stillgelegter Ölschiefer-Tagebau, der 1995 zum Weltkulturerbe ernannt wurde, weil dort Fossilien von Insekten und Pflanzen gefunden wurden, die als bedeutend gelten.

„Die Grube Messel gibt einen einzigartigen Einblick in die Geschichte der Erde, die Entwicklung des Lebens vor 48 Millionen Jahren und ist ein Zentrum für Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Kultur geworden“, teilt die Stadt hierzu in einer Pressemitteilung mit. Die Grube Messel dokumentiere die Erdgeschichte „hervorragend“. Besondere Tiere und Pflanzen würden im Zentrum als Fossilien ausgestellt. Mehr als 1000 verschiedene Exponate wurden demnach bisher in Messel gefunden. Im Zentrum könnten etwa 30 besondere fossile Vögel, Krokodile, oder Urpferde besichtigt werden.

Dieburg liegt etwa 15 Kilometer östlich von Darmstadt und ist ein Hochschulstandort. Die Stadt ist geprägt von Fachwerkhäusern und bietet neben Parkanlagen auch sehenswerte Bauwerke.

Seniorinnen und Senioren, die an der Tagesfahrt teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 7. Juni, 12 Uhr, im Seniorenbüro unter Telefon 06232 14-2661 oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de anzumelden. Die Bezahlung der Teilnahmekarte muss am Mittwoch, 8., oder Donnerstag, 9. Juni, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr im Seniorenbüro im Maulbronner Hof 1a erfolgen.