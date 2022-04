Zum Keltenmuseum in Hochdorf an der Enz soll in diesem Jahr die erste Tagesfahrt des Speyerer Seniorenbüros führen. Das hat die Stadt Speyer nun mitgeteilt. Demnach hat sich die Organisationsgruppe für die Tagesfahrten neu gebildet und ist in die Planungen für das aktuelle Jahr 2022 gestartet. Ins Keltenmuseum soll es demnach am Dienstag, 10. Mai, gehen. Auch der Ort Markgröningen steht an diesem Tag auf dem Programm. Am Dienstag, 14. Juni, führt die Tagesfahrt dann zum Welterbe Grube Messel und Dieburg, am Donnerstag, 14. Juli, geht es nach Weinheim und am Donnerstag, 18. August, in die Eberstadter Tropfsteinhöhle und die Stadt Buchen. Für die Fahrt ins Keltenmuseum und Markgröningen können sich Senioren von Montag, 25. April, bis einschließlich 3. Mai (bis spätestens 12 Uhr) im Seniorenbüro auf die Vormerkliste setzen lassen. Die Plätze sind laut Mitteilung der Stadt begrenzt. Zu erreichen ist das Seniorenbüro unter Telefon 06232 142661 oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de. Für die verbindliche Anmeldung und Bezahlung der Fahrt ist am 4. oder 5. Mai zwischen 9.30 und 10.30 Uhr eine persönliche Vorsprache im Seniorenbüro erforderlich.