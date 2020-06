49,13 Zähler hat Dieter Bartek (Otterstadt) am dritten Bundesliga-Wochenende der Segelflieger für die SFG Giulini/Ludwigshafen erzielt. Damit schaffte er es als Dritter seiner Mannschaft zum dritten Mal in die Punkteränge. Uwe Melzer aus Speyer (46,78) packt es diesmal nicht. In der Gesamtwertung rutschte Giulini/Ludwigshafen von zwei auf fünf ab. Tagesrang 15 bedeutete das bislang schwächste Abschneiden in dieser Saison.