Die Sanierung der Speyerer Rheinbrücke der A61 ist abgeschlossen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Sonntag mitteilte, kann die markante Rheinquerung ab Montagmorgen gegen 5 Uhr wieder frei befahren werden. In lediglich 55 Arbeitsstunden je Fahrtrichtung seien wichtige Elemente des Bauwerks erneuert worden, so die Autobahn GmbH: „Damit konnte das aufwendige Sanierungsprojekt wie geplant in Rekordzeit abgeschlossen werden.“ Um den engen Zeitplan einzuhalten, sei am zweiten und dritten Märzwochenende jeweils rund um die Uhr im Mehrschichtbetrieb gearbeitet worden. Dabei wurden unterhalb beider Fahrbahnen insgesamt acht Brückenlager ausgetauscht. Zudem wurden die Übergangskonstruktionen zwischen der Strombrücke und der linksrheinischen Vorlandbrücke – eine je Fahrtrichtung – durch neue Übergangskonstruktionen ersetzt. Diese Elemente sind laut Bauherr wichtig, weil sie Verformungen und Bewegungen des Brückenüberbaus gegenüber den Brückenenden, die sich aus Temperaturschwankungen ergeben, ausgleichen.