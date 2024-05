Im städtischen Bau- und im Umweltausschuss wurden am Dienstagabend die Umgestaltungspläne für den Melchior-Hess- und den Feuerbachpark einstimmig befürwortet. Eine weitere Entscheidung folgt im Stadtrat am 8. Mai. Hinterfragt wurden unter anderem die Kosten, die sich in beiden Fällen von den zuerst geplanten 400.000 Euro auf rund 1,6 Millionen Euro erhöhen, aber zum Großteil über das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt Speyer-Süd“ gefördert werden. Mehrere Fraktionen brachten auch die Anwohner-Kritik an den Plänen für den Hess-Park zur Sprache.

Gefordert wurde, dass die Bürger und die Verwaltung aufeinander zugehen. Fachbereichsleiter Robin Nolasco solle noch einmal das Gespräch suchen und die Änderung von Details prüfen, so die CDU. Wie die Christdemokraten forderte auch die SPD eine Bepflanzung der Wand zu den Häusern hin, um den gefürchteten „Wildpinklern“ keine Chance zu geben: „Aber mit Dornen.“ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) will die Wünsche „mitnehmen“. Sie hoffe auf Kompromissbereitschaft und dass bei den direkten Anwohnern des Parks Akzeptanz zu schaffen ist.