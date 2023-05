Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jahrelang wurde rund um das Baugebiet am Russenweiher verhandelt. Das Projekt im Speyerer Süden hat sich lange verzögert. Am Montag fiel nun der Startschuss. Wann genau die ersten Häuser stehen, ist aber noch offen.

Auf die lange Vorlaufzeit bei der Erschließung des Baugebiets am Russenweiher spielte die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in ihrem Grußwort am Montag an: „Wir