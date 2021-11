Spätestens ab Weihnachten wird es rasant zugehen in Speyer und Umland. Von der Rakete bis zum Sportroller reichten am Donnerstag die Wünsche am Himmelstelefon auf dem Weihnachtsmarkt. Für Tempo ist gesorgt.

Der fünfjährige Felix ist ein besonders Schneller: Bei ihm stehen neben Kapla-Steinen nämlich sowohl ein Porsche von Lego Technik als auch eine Raketen-Raumstation auf dem Wunschzettel. Seine Schwester Sophie (7) freut sich auf einen Reiterhof von Schleich und eine Waxwatch. Theo (5) hofft auf einen elektrischen Jeep und eine Megabahn – auf der sind die Kugeln richtig flink unterwegs. Sein Cousin Nicklas (6) wünscht sich ebenfalls den Jeep. Paul (3) freut sich auf einen Helikopter, Lilli (4) auf eine fliegende Fee. Fliegen – sicher ziemlich schnell – sollen auch die Elfen, die sich Mala (7) wünscht. Zudem hat sie eine Löwenfigur von Schleich auf der Liste.

Dana (7) hat mehrere Wünsche: einen kleinen Bruder, zwei Kuscheltiere, einen Sportroller sowie einen weißen Bär mit Kleidung. Max (5) freut sich auf den Feuerwehrmann Mario und auf eine Rennbahn. Lea (6) wünscht sich eine Tonibox für Hörspiele und eine Puppe. Charlotte (6) bittet um ein Geschenk von Lego Friends, ein Magic Wifi und Drachenzähne. Luka (7) wünscht sich eine Masters-Figur und einen Roboter, Lenny (3) eine Autobahn und einen Dino und Eric (8) ein Fahrrad. Wie schnell dieses ist, hat er dann selbst in den Beinen ...