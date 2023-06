Der Plan ist für Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer bei der Rallye Mittelrhein mit Start und Ziel in Föhren fast aufgegangen. Letztlich fehlten nach zehn Wertungsprüfungen über 188 Kilometer hauchdünne 1,7 Sekunden.

„Ich bin froh, dass wir mal wieder ohne Probleme eine Rallye zu Ende fahren konnten und mit dem zweiten Platz können wir sehr zufrieden sein“, so der Pilot aus Passau. Das bayrisch-pfälzische Team startete in der Klasse der Rallye-Cars bis 2000 Kubikzentimeter Hubraum mit einem zweirad-angetriebenen Ford Fiesta Rally 4.

Alles offen

Entlang der Mosel und in den Weinbergen war es das Ziel, näher an die Führenden in diesem Teil der deutschen Meisterschaft zu fahren, sagte Kiefer, die berufsbedingt in Speyer wohnt. Das glückte als jetzt Zweiter. Doch vergrößerte sich der Rückstand auf die Ersten, Martin Christ/Lina Meter (Geesthacht/Nonnweiler), das fünf Punkte mehr holte.

Das Team im Opel Corsa Rally 4 weist 96 Zähler auf, Sulzinger/Kiefer. Die Chance auf den Titel ist nicht vom Tisch. Denn es stehen noch zwei Veranstaltungen auf dem Programm, die Saarland-Pfalz-Rallye Mitte August und die Rallye Stemweder Berg Ende September. Pro Veranstaltung winken bis zu 35 Punkte.