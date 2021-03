Drei Veranstaltungen auf seiner Radrennbahn plant der RV Dudenhofen in diesem Jahr – wenn es laut Vorsitzendem Clemens Spiekermann „die Pandemie-Bestimmungen des Landes, des Kreises und der Verbandsgemeinde zulassen“.

Vorgesehen sind: Am Pfingstmontag, 24. Mai, zweiter und abschließender Tag der in Singen beginnenden Internationalen Bahnen-Tournee, eine oder zwei Wochen später Sprinter-Cup (Nachwuchs), am Freitag, 3. September, das 21. internationale Meeting für Sprint- und Omnium.