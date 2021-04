Die früher vier-, dann drei- und zweiteilige internationale Pfingsttournee des Bahn-Radsports ist auf eine Veranstaltung geschrumpft. Wegen der Pandemie-Hygieneauflagen und der Unsicherheit um die Teilnahme ausländischer Fahrer hat der RV Dudenhofen den für Pfingstmontag, 24. Mai, vorgesehenen zweiten Tourneetag abgesagt.

Dagegen genehmigten die örtlichen Behörden in Singen den zuschauerfreien ersten Tourneeteil am Pfingstsonntag, 23. Mai. Das teilt die veranstaltende RIG Hegau über den Bund Deutscher Radfahrer mit. Auf dessen Bahnkalender wird auch über die Absage in Dudenhofen informiert, nicht aber auf der Homepage des RVD.

Noch nicht sicher ist, ob die Ende Mai/Anfang Juni geplanten Rennen des Nachwuchs-Sprintercups (Jugendliche und Junioren) stattfinden. Ebenso unklar bleibt in Dudenhofen die Ausrichtung des internationalen Sprint- und Omnium-Meetings am 3. und 4. September.