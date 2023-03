Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut 40 Jahre ist es her. Da trafen sich in der Speyerer Innenstadt Radsportler mehrmals zu Großereignissen. Viele Medien berichteten darüber, trat doch in der Domstadt am Rhein zwischen 1979 und 1982 die deutsche Straßen-Elite in die Pedalen.

Der RC Vorwärts Speyer – bei der ersten Veranstaltung mit dem RV Dudenhofen – schickte jeweils etwa 80 Pedaleure der gehobenen Klasse auf den 65-mal zu durchfahrenden 70-Kilometer-Rundkurs