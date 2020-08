Die Salier-Gesellschaft und das Domkapitel laden ein zum Privilegienfest am Samstag, 8. August. Der diesjährige Gottesdienst wird an jenem Tag ab 17 Uhr im Dom als Lichtermesse gefeiert, teilt die Salier-Gesellschaft mit. Zelebrant ist Domkapitular Karl Ludwig Hundemer.

Mit dem Privilegienfest soll an die Verleihung des Freiheitsbriefes an die Einwohner Speyers durch Kaiser Heinrich V. am 14. August des Jahres 1111 erinnert werden. „Er bedeutete die Befreiung von drückenden Erbschaftssteuern, Zöllen und unbezahlt zu erbringenden Dienstleistungen“, erläutert Alfred Schießler, Vorsitzender der Speyerer Salier-Gesellschaft, in der Einladung. Ein Ensemble der Speyerer Dommusik wird die Lichtermesse am 8. August musikalisch gestalten.

Der Spendenerlös aus dem Privilegienfest soll der Sozialen Anlaufstelle Speyer (SAS) am Festplatz für die Unterstützung der Obdach- und Wohnungslosen zugute kommen, teilt die Salier-Gesellschaft mit.