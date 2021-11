Von zwei Hauseinbrüchen berichtet die Polizei. Die eine Tat habe sich am Mittwoch zwischen 8 und 19 Uhr in einer Erdgeschosswohnung in der Karolingerstraße ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge sei etwas Bargeld gestohlen worden; der Sachschaden sei ebenso unbekannt wie die Täter.

Etwas anders gelagert ist der zweite Einbruch: Betroffen sei ein Ferienhaus im Binsfeld, das offenbar länger leerstehend war, der Tatzeitraum kann nur auf den Zeitraum zwischen 24. August und 24. November, 17 Uhr, eingegrenzt werden. Unbekannte Täter hätten versucht, die Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Daraufhin hätten sie ein Kellerfenster eingeschlagen. „Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen“, so die Polizei, die nun um Zeugenhinweise bittet.

Mit dem Binsfeld-Fall befasst ist die Kriminalpolizei Ludwigshafen (Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de), mit dem aus dem Kämmerergebiet die Inspektion Speyer (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de).