Aus zarten Wurzeln in Limburgerhof und Speyer ist PM-International zu einem der weltweit erfolgreichsten Direktvertriebsunternehmen geworden. Das 30-jährige Bestehen wurde mit Rekordzahlen in Mannheim gefeiert. Große Ziele wurden verkündet.

Für ihr zweitägiges Jubiläumsfest hatte die PM-International AG den Rosengarten und die SAP-Arena gemietet. Rund 15.500 Gäste seien live dabei gewesen, weitere 250.000 hätten über den firmeneigenen Streamingdienst PM TV zugeschaut. Firmengründer Rolf Sorg blickte auf die Firmengeschichte zurück. Mit mehr als 1000 Mitarbeitern sei der Anbieter von Produkten für die Bereiche Gesundheit, Fitness und Schönheit unter den „Top 10“ der Direktvertriebsbranche angelangt. 45 Länder, mehr als 800 Millionen verkaufte Produkte der Eigenmarke Fitline sowie 70 Patente und strategische Kooperationen stehen ebenfalls in Sorgs Bilanz.

Entwicklungshilfe erhöht

Als neues Produkt vorgestellt wurde ein Fitness-Drink von Fitline. Angekündigt wurde eine Ausweitung der weltweiten Wohltätigkeitsarbeit. Die für diesen Bereich zuständige Gründergattin Vicki Sorg gab laut Firmenmitteilung bekannt, dass PM-International in Zusammenarbeit mit World Vision die heute 5200 Kinderpatenschaften auf 6000 aufrunden wird. Die Spenden seien in den vergangenen fünf Jahren um 70 Prozent erhöht worden. PM-International sei der größte Unternehmenssponsor für Hilfsarbeit von World Vision.

Vorgestellt wurden neue Hilfsmittel für den Vertrieb wie die Fitline-App oder PM Pay+ als Methode, die es Partnern erlaubt, ihre Verdienste in Echtzeit zu erhalten. „All diese neuen Tools sind mit Mobiltelefonen nutzbar, was es ermöglicht, zu jeder Zeit von der ganzen Welt aus zu arbeiten“, erklärte Technikchef Márton Fülöp. Als Ziel für die nächsten drei Jahre gab Sorg das Ziel aus, die „Top 5“ im Branchenranking zu erreichen und einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar zu erwirtschaften. Zuletzt war dieser mit rund 3 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) beziffert worden. In Speyer ist PM-International an der Hofweide mit Verwaltungs- und Logistikeinheiten vertreten. Seit 2015 befindet sich das International Headquarter der AG im luxemburgischen Schengen. Ausgebaut werden soll laut PM auch die Zusammenarbeit mit Spitzensportlern und Forschungsinstituten.