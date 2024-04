Schokolade im Wert von rund 17 Euro wollten zwei Männer am Donnerstag in einem Discounter in der Riedstraße in Dannstadt-Schauernheim stehlen. Dabei wurden sie laut Polizei jedoch von einer Mitarbeiterin des Supermarkts beobachtet. Als der 57- und der 31-Jährige den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatten, sprach die Mitarbeiterin die beiden an. Daraufhin händigten sie ihr die Schokolade aus. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.