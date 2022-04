Ein Wochenmarkt auf dem Platz der Stadt Ravenna hat gefehlt. Das hat der Besucheransturm auf den aktuell einzigen Beschicker zur Premiere am Donnerstag gezeigt.

Das vom Stadtteilverein Speyer-Süd initiierte und organisierte Angebot des Lingenfelder „Schmitthof“ war bis zum Nachmittag mehrfach ausverkauft. Die Bilanz von Carolin Schmitt fällt deshalb positiv aus: „Das Konzept, einen Nachmittags-Wochenmarkt anzubieten, ist aufgegangen.“ Vor ihrem Stand neben dem Nachbarschafts-Café stehen Kunden Schlange. Sie wollen Eier, Gemüse, Obst, Nudeln, süße Mitbringsel wie Eierlikörkuchen in Dosen oder kleine kulinarische Extras zum Fest kaufen. „Ich bin froh, dass es hier wieder so etwas wie Nahversorgung gibt“, sagt ein Speyerer. Eine Mutter kommt mit zwei Kindern vom Spielplatz. Sie kauft Möhren und Kartoffeln. „Das Abendessen ist gerettet“, freut sie sich.

Um zwölf Uhr ist der Startschuss für den Wochenmarkt gefallen, bis 17 Uhr bleibt er geöffnet. Sie habe Kartoffeln und Eier schon dreimal nachgeliefert, schildert Schmitt das große Interesse an ihren regionalen Produkten auch von Produzenten aus Schwegenheim und an den Eiern aus eigener Hühnerhaltung. „Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass der erste Wochenmarkt so gut ankommt“, schwärmt Schmitt von der „schönen Überraschung“ kurz vor Ostern. Die Kunden seien mit ihr und den beiden Mitarbeitern am Stand ins Gespräch über das regionale Angebot, die Qualität der Eier und die Vorteile natürlicher Hühnerhaltung gekommen.

Hoffnung auf Bäcker und Imker

Zudem sei der Wochenmarkt am Nachmittag besonders für Berufstätige eine gute Alternative zum in anderen Stadtteilen und auf dem Festplatz üblichen Vormittagsangebot, ist Schmitt überzeugt. Sie hofft, dass am kommenden Donnerstag der Metzger hinzukommt, der sich bereits angekündigt hat und sich auch ein Bäcker und vielleicht ein Imker anschließen. „Das würde den Markt abrunden und noch attraktiver machen.“

Sie freue sich darüber, dass der Stadtteilverein zunächst keine Standgebühr erhebt, betont Schmitt, die Mitinhaberin des Familienbetriebs in Lingenfeld ist. Das Risiko, einen Stand bei der Premiere des Wochenmarkts aufzubauen, habe sich als „absolut zu vernachlässigen“ erwiesen. „Nach dem Sprung ins kalte Wasser konnten wir gut darin schwimmen“, sagt Schmitt.

Längere Öffnungszeiten

Der Schmitthof wird ab sofort wöchentlich donnerstags ab 12 Uhr auf dem Platz der Stadt Ravenna vertreten sein. Für den Sommer ist laut Schmitt angedacht, den Wochenmarkt bis 18 Uhr zu öffnen. Das soll noch mehr Einkaufsmöglichkeiten für Berufstätige, Mütter und Kunden bringen, die Nahversorgung mit regionalen Produkten unter freiem Himmel mehr schätzen als überfüllte Supermärkte auf der grünen Wiese.