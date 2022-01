Besonderer Aufwand für besondere Bäume: Das gilt im Gebiet rund um den Feuerbachpark. 120 dachförmig gezogene Platanen prägen dort das Bild. Damit dies so bleibt, sind seit dieser Woche elf Stadt-Mitarbeiter im Einsatz, um Triebe abzuschneiden. Das ist regelmäßig erforderlich und kein kleiner Aufwand, so die Stadt auf Anfrage: „Wie lange es genau dauert, lässt sich aktuell schwer sagen, da die Arbeiten witterungsabhängig sind.“ Die Bäume sind rund 110 Jahre alt und schon in der Baumschule für diesen Wuchs vorbereitet worden. Wenn jedoch der Rückschnitt ausbliebe, würden sich zahlreiche Triebe nach oben ausbilden und die Dachform ginge verloren: „Es würde sich eine Krone über dem dachförmigen Grundgerüst bilden“, erklärt Sprecherin Lisa Eschenbach.

Gutes hat die Stadt diesen Platanen schon 2021 getan, indem sie Findlinge in die Zwischenräume gelegt hat, um das Parken unmöglich zu machen, das den Bäumen nicht gutgetan habe. „Die Bäume werden uns auf Dauer ein Nicht-Beparken der Flächen danken“, sagt Eschenbach. Zum Wegfall der Stellplätze seien die Rückmeldungen gemischt: Es gebe Anwohner, die sich ausdrücklich dafür bedankt hätten, aber auch andere, die sich darüber ärgerten. „Vereinzelt gab es Beschwerden aus den angrenzenden Gebieten, zum Beispiel aus der Gayerstraße, dass sich das Parken dorthin verlagert habe.“ Die Stadt wolle die Parkraumbelegung rund um den Park weiter beobachten und gegebenenfalls anpassen.