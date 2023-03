Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Plätzchenausstecher in Dom-Form waren der Verkaufsrenner in November. Marketingmäßig geschickt hatte der Dombauverein damit einen Backwettbewerb verbunden. Am Samstag hat die Jury getagt und genascht. Also: Wie schmeckt sie, die Kathedrale?

Monika Hoff hat vorsichtshalber nicht gefrühstückt. Gemeinsam mit Hildegard Jung, Carmen Gahmig und Barbara Schmidt-Nechl probiert sie am Samstagvormittag im „Haus am Dom“ ein Gebäck