Eine eindeutiges Nein kommt aus dem Stadthaus Speyer zum Vorschlag der Otterstädter Landwirte, das Entwicklungsgebiet Pionier-Quartier an der bisher geplanten Stelle aufzugeben und es südlich der A61 zu planen. Alternativen seien geprüft. „Die von den Landwirten vorgeschlagene Fläche ist aus Sicht der Experten des Fachbereichs Stadtentwicklung/Bauwesen nicht geeignet“, teilt die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Sie nennt mehrere Gründe dafür, unter anderem die Verfügbarkeit von Flächen.

Wie am Donnerstag ausführlich berichtet, fordern die Landwirte in der Nachbargemeinde „ein solches Gewerbegebiet südlich der A61 zwischen Spitzenrheinhof und Speyer Nord zu planen“. Ihre Begründung: Die Landwirte müssten ihre Felder dort kompliziert über Brunnen beregnen. Die Felder nördlich der A61, zwischen der K23, der Landesstraße 534 und dem Kasernen-Gelände beziehungsweise der bereits vorhandenen Wohnbebauung von Speyer Nord, die weiterhin für das Pionier-Quartier vorgesehen sind, seien dagegen an den Beregnungsverband angeschlossen.

Für die Stadt Speyer ist das aus vier Gründen kein Argument:

Flächenverfügbarkeit: Die Stadt könne die Kasernenfläche erwerben, hätte damit einen relativ großen Flächenanteil in öffentlicher Hand. „Es müssen natürlich weitere Flächen erworben werden, aber bei der von den Landwirten genannten Ausweichfläche gibt es die Kasernenoption nicht.“

Erschließbarkeit ohne Zusatzbelastung der Ortslagen: Ein Gewerbegebiet benötige eine leistungsfähige Erschließung, die möglichst nicht die Ortslagen betreffen soll. Das sei nur an dem bisherigen Standort mit Anschluss an die B9 möglich. Die Ausweichfläche wäre nur sinnvoll zu entwickeln, wenn es eine Abfahrt von der A61 gäbe. „Das erscheint derzeit wenig aussichtsreich.“

Einschränkungen durch den Flächennutzungsplan: Der setze in dem von den Landwirten vorgeschlagenen Bereich Flächen für „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ fest. Auch rechtskräftige Ausgleichsflächen gebe es dort.

Einschränkungen durch den Landschaftsplan: Dort sei der Bereich als Landschaftsschutzgebiet eingestuft, der eine wichtige Funktion des Grünzuges/der Grünverbindung und eine wichtige Klimaausgleichfunktion erfüllt. Ebenfalls stehe dort, dass der Bereich „Vorrangbereich für die landwirtschaftliche Erholung mit dem besonderen Erfordernis zur Erhaltung und Entwicklung charakteristischer Landschaftsbilder“ sei.

Natürlich seien die Eigentümer des Gebietes „Kurze Wingertsgewanne“ und „Im Gärtel“ 2019 über die Planungsidee informiert worden, betont die Stadtsprecherin. In einem Fragebogen sei unter anderem nach Pächtern, der Einstellung zur Entwicklung und dem Wunsch nach persönlicher Kontaktaufnahme gefragt worden. „Etwa die Hälfte der 86 angeschriebenen Eigentümer hat sich rückgemeldet – Resonanz überwiegend positiv. Weitere Gespräche sind in Planung.“

Die aktuellen Planungen zum Pionier-Quartier seien „nach intensiver Prüfung – auch von Alternativen – entstanden“, bekräftigt die Sprecherin die Absage der Stadt.