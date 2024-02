Der Chef eines Speyerer Unternehmens ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Bernd Meurer ist Geschäftsführender Gesellschafter der Wohnstift-Betreibergesellschaft WBG (Maxdorf), die hinter dem Pflegeheim Salier-Stift in der Oberen Langgasse in Speyer steht. Er ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik geehrt worden. Überreicht wurde es vom rheinland-pfälzischen Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) in Mainz. Meurer wurde laut Salier-Stift vor allem für sein Engagement in der Pflegepolitik und als Betreiber von Pflegeeinrichtungen geehrt. Er ist Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) und hat die Pflegegesellschaft im Bundesland mit aufgebaut. Der gelernte Krankenpfleger stammt aus Girod im Westerwald.