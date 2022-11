Der TV Schwegenheim hat am vergangenen Wochenende bei den Pfalzmeisterschaften und Landesbestenkämpfe in Haßloch für ein Novum gesorgt.

Der TV Schwegenheim hatte sich mit sechs Mannschaften bei den Gaumeisterschaften im Oktober für das Landesfinale in Haßloch qualifiziert. Im Vergleich mit den anderen Turngauen in der Pfalz sorgten die sechs Teams für ein kleine Sensation in der pfälzischen Turngeschichte. „In allen sechs Wettkämpfen, wo wir Mannschaften hatten, gewannen wir auch auf Pfalzebene Gold“, sagte Cornelia Wolff vom TV Schwegenheim. Ein Novum in der regionalen Turngeschichte, so hätten das auch die Gegner gesehen. „Auch hier konnte sich niemand daran erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat“, erklärte Wolff.

Alea Degen, Anika Fischer, Kaya Frech, Lily Hänlein Lena John, Ronja Vogt und Lina Zimpelmann gewannen die jahrgangsoffene Wettkampfklasse (WK) 301 mit 204,900 Punkten. In der WK 302 des Jahrgangs 2007 und jünger holten Marlene Dukar, Katharina Fiona Graf, Elisabeth Morgel, Lea Pösl, Greta Seiler und Mia-Sophie Wunsch 191,150 Punkte für den Sieg. In der WK 305 waren Valentina Amaral Berner, Lotte Cölsch, Alia Krause, Lucia Riester, Anna Streb und Helena Fabienne Sünder mit 175,900 Punkten das Maß aller Dinge. In der jahrgangsoffenen Wettkampfklasse 401 siegten Lea Bettag, Mia Marie Drost, Hanna Haag, Paulina Schröder, Greta Paula Schütz, Mathilda Weiß und Alison Ulm mit 178,500 Punkten. Fine Haag, Lucy Lucas, Leni Sebastian, Fotini Tzounis und Lana Vogel teilten sich in der WK 402 des Jahrgangs 2008 und jünger punktgleich mit der TSG Maxdorf (177,400) den Sieg. In der WK 403 des Jahrgangs 2012 und jünger dominierten Luisa Back, Emilia Marleen Gast, Mathilda Ohnheisser und Johanna Frieda Saar mit 171,000 Punkten die Konkurrenz.