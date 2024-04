[Aktualisiert: 22.48 Uhr] Die Sperrung der A6 in Richtung Kaiserslautern wird noch bis in die Nacht andauern. Das teilte die Polizei am Abend mit. Bis die Strecke freigegeben ist, wird der Verkehr in Grünstadt abgeleitet. Am späten Vormittag hatte kurz vor Wattenheim ein Lastwagen Feuer gefangen. Die Löscharbeiten zogen sich mehrere Stunden lang hin. Außerdem hat geschmolzenes Felgen-Aluminium die Fahrbahn-Oberfläche beschädigt. Derzeit arbeitet die Autobahnmeisterei daran, diese Stellen zu reparieren.

