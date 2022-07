Das Niedrigwasser des Rheins macht auch den Binnenschiffern zu schaffen, die Speyer passieren.

Der Pegel in der Hafenstraße lag am Freitag noch bei 2,33 Metern (zum Vergleich: Allzeithoch 8,86 Meter). Das war unter den 2,41 Metern Pegelstand, bis zu denen 2,10 Meter Wassertiefe in der Fahrrinne garantiert ist. Darauf muss sich die Schifffahrt einstellen, wie Jens Abendroth vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Speyer erklärt: „Die Schiffe dürfen jeweils nur so viel laden, dass sie sicher passieren können.“ Zwei Handbreit Wasser unter dem Kiel seien gesetzt.

Abendroth gibt keine Prognose dazu ab, wie sich der seit Tagen konstant um die 2,30 Meter pendelnde Speyerer Pegel entwickelt. Bei Tiefdruckgebieten mit Niederschlägen in den Alpen, den Vogesen oder dem Schwarzwald könne sich das schnell ändern. Insgesamt seien aber meist September und Oktober die Monate mit den niedrigsten Wasserständen.