Speyers Busfahrer sind gute Repräsentanten des öffentlichen Nahverkehrs. Für den entscheidenden Mangel können sie nichts.

Es ist nicht alles perfekt in Speyers Bussen. Manche Fahrgäste ärgern sich etwa zurecht, dass nicht in allen Fällen unterbunden wird, wenn andere Passagiere rauchen. Aber: In der Summe bestechen die Speyerer Busfahrer durch Freundlichkeit und Kompetenz. Die Stadt hat aufgeatmet, dass sich das verlässliche Unternehmen für weitere zehn Jahre den Auftrag sichern konnte. Dass es dafür auf dem umkämpften Markt genügend Fahrer fand, darf ebenso als Gütemerkmal gelten.

Also: Dass Speyers Busverkehr ein großes Problem hat, liegt nicht an den Fahrern. Derzeit sind viele Busse viel zu leer unterwegs. Das wird sich zwar noch bessern, weil das Liniensystem noch neu ist, aber erste Alarmzeichen müssen ernst genommen werden. Es darf nicht am Bedarf vorbeigefahren werden.