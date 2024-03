Am 24. März um 17 Uhr wird in der Dreifaltigkeitskirche Bachs Matthäus-Passion mit der Speyerer Kantorei unter Robert Sattelberger erklingen. Zwei Solistenpartien sind umbesetzt.

Die Evangelisten-Partie singt nun der englische Tenor Christopher Diffey (derzeit am Nationaltheather Mannheim tätig). Der in Speyer bestens bekannte Bariton Thomas Herberich aus Neustadt übernimmt die Baß-Arien.

Christopher Diffey, geboren 1981 in Melbourne, Australien, schloss sein Studium mit dem Bachelor of Music 2002 an der Monash University mit Prädikat ab. 2008 belegte er zusätzliche Kurse an der Royal Academy of Music in London, unter anderem bei Philip Doghan und Audrey Hyland.

Seit 2016/17 gehört er zum Ensemble des Nationaltheaters Mannheim, wo neben Rollen wie David in den „Meistersingern“, Max in „Der Freischütz“, Erik in „Der Fliegende Holländer“ oder die Titelpartie in Brittens „Albert Herring“ sang. In der Saison 2019/20 sang er die Figur des Melchior in Hans Thomallas Uraufführung „Dark Spring“. Christopher Diffey ist auch als Konzertsolist und Liedsänger erfolgreich. Er sang Bachs Messe A-Dur mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment unter Gustav Leonhardt und gastierte an der Seite von Catherine Wyn-Rogers und unter der Leitung von Peter Donohoe mit Mahlers „Lied von der Erde“ beim Fishguard Festival. Zu seinem Repertoire gehören darüber hinaus Brittens Serenade für Horn und Streicher sowie Liederzyklen von Beethoven, Brittens, Schubert und Schumann. Zu seinen Konzertverpflichtungen gehören etwa die Tenorsoli in Händels „Messiah“ unter der Leitung von Marc Minkowski in Bordeaux.

Singt morgen in Speyer: Thomas Herberich. Foto: Stefanie Reinert

In Speyer bestens bekannt

Der Bass-Bariton Thomas Herberich erhielt seinen ersten Gesangsunterricht bei Brigitta Seidler-Winkler. 1984 absolvierte er ein Studium an der Musikhochschule Köln bei Franz Müller-Heuser und besuchte die dortige Opernschule bei Michael Hampe sowie Liedgestaltungskurse etwa bei Jürgen Glauß, Helmut Deutsch und Hartmut Höll. Sein Schwerpunkt liegt im Konzert- und Oratorienfach, in welchem er sich seit vielen Jahren erfolgreich profiliert. Konzerte im In- und Ausland u. a. in Israel, Japan, Kanada, Polen und Spanien dokumentieren den Weg des sehr gefragten Sängers. Begleitet wurde er dabei von Uschi Reifenberg, Claudia Rösner und Stefan Laux. Intensive Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Frieder Bernius, Hermann Max, Wolfgang Seeliger, Ralf Otto sowie Regisseuren wie Petra Morsbach, Claudia Christern, Michael Hampe und Otto Schenk. Sein Repertoire erstreckt sich von der sogenannten Alten Musik in historischer Aufführungspraxis bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen und deckt alle Sparten ab.

Neben den beiden Sängern musizieren morgen die Speyerer Kantorei, das Collegium Musicum Speyer, die Speyerer Kurrende, einstudiert von Simone Pepping, die auch die Alt-Partie gestalten wird. Solistisch sind außerdem Angelika Lenter, Sopran, und Christian Dahm, Bass, mit von der Partie. Robert Sattelberger dirigiert.

Info

Laut Veranstalter sind noch genügend Karten an der Abendkasse vorhanden. Die Abendkasse ist ab 15.45 Uhr besetzt.