Er ist zur Stelle, wenn das Herz aus dem Takt gerät. Und nicht nur das. Harald Schwacke, seit 13 Jahren Chefkardiologe am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, hat im August die Nachfolge von Dirk Jentschura als Ärztlicher Direktor angetreten. Die aktuelle Lage ist herausfordernd, aber zu bewältigen, ist der 53-Jährige überzeugt.

„Das ist vielleicht ein Jahr, dieses 2020“: Schwacke kommt aus dem Staunen nicht heraus. Pandemieausbruch, beruflich wurde ihm mehr Verantwortung übertragen, privat steht neues Leben ins Haus. „Ja, wir erwarten Nachwuchs.“ Schwacke kann und will die Begeisterung über die erneute Vaterschaft nicht verbergen. Die drei „Großen“ seien mit 24, 22 und 15 Jahren aus dem Gröbsten heraus, sagt er. Dass sie ihn und seinen Rat überhaupt noch suchten, überrasche und erfreue ihn.

Die Zusatz-Aufgabe Ärztlicher Direktor sei für ihn Bestätigung und Vertrauensbeweis, betont er. Deutlich mehr als zehn Wochenstunden Mehrarbeit nehme er für das Nebenamt gerne in Kauf. „Im Saarland wäre ich jetzt Beamter“, berichtet er von unterschiedlicher Einstufung der Position im Nachbar-Bundesland. Für Schwacke ist das kein Problem. „Bei uns gibt es keine allgemeingültige Aufgabenbeschreibung für den Ärztlichen Direktor“, sagt er. Da er keine Prokura habe, sei die Tätigkeit mit der des Chefarztes gut zu vereinbaren, bleibt er zuversichtlich.

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus liegt ihm am Herzen, hier will er möglichst bis zum Rentenalter bleiben, mitgestalten und entscheiden. Derzeit heißt das auch, die jeweilig gültige Corona-Verordnung des Landes auszulegen und anzuwenden, Kollegen und Mitarbeiter dabei mitzunehmen und Patienten größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Wichtig ist Schwacke die klare Trennung zwischen Chefkardiologe und Ärztlichem Direktor. „Der Chefarzt stellt das Wohl der eigenen Klinik in den Vordergrund, der Ärztliche Direktor muss das große Ganze im Auge behalten.“

Vater war Chefarzt

Sieben Kardiologen stehen dem Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie in der „Inneren“ mit 170 Betten zur Seite. Schwacke schwärmt von seinem Team, auf das er sich jederzeit verlassen könne und das ihm den Rücken freihalte.

Arzt ist er und will er in erster Linie auch bleiben. Aufgewachsen als einer von drei Protestanten in einem kleinen Eifeldorf, im Franziskanerkloster das Abitur absolviert, habe er seinen beruflichen Weg schon früh geebnet. „Mit einem Vater, der als Chefarzt in einem Eifeler Krankenhaus tätig war, ist das wohl nicht verwunderlich“, meint Schwacke. Nach der Bundeswehrzeit hat es ihn weg vom Dorf in die große Stadt gezogen.

Studiert hat er in Köln, Würzburg und Hamburg. „Eigentlich wollte ich Lungenfacharzt werden“, berichtet Schwacke von der Fachrichtung, die er auch seiner Doktorarbeit zugrunde gelegt hat. „Damals gab es zu viele Lungenfachärzte“, erklärt er den Wechsel zu Kardiologie und den damit verbundenen Ortswechsel von Würzburg nach Hamburg. An seine sechs Studentenjahre im angesagten Schanzenviertel erinnert sich Schwacke lebhaft und gerne. „Und dann kam Speyer.“

Gerne in Speyer

In die Wormser Landstraße, an den Mittelsteg, in die Heydenreichstraße habe es ihn nacheinander gezogen. Gerne wäre er in der Stadt geblieben, „aber leider hat sich nichts Geeignetes und Bezahlbares ergeben“, erklärt er, warum Weingarten ein guter Kompromiss sei. Dort, auf dem Tennisplatz und beim Musizieren tankt Schwacke Kraft für den beruflichen Alltag. Mit Geige und E-Bass bringt er sich in der Krankenhaus-Band „D-Tones“ ein. Dann, wenn er Zeit dazu findet und nicht gerade Corona ist ...