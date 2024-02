Voraussichtlich 32 männliche und weibliche Judoka aus sieben Vereinen treten am Samstag, 10. Februar, ab 11 Uhr, im Speyerer Judomaxx zur Einzel-Meisterschaft der Unter-18- sowie -21-Jährigen des von Andreas Kolbig (Speyer) als Präsident geführten Verbandes Pfalz an. Sie kämpfen auf vier Matten, unterteilt in U18 mit jeweils neun Gewichtsklassen und U21 in sieben.

Ziel DM

Die Talente der Jahrgänge 2004 bis 2007 (U21) und 2007 - 2009 (U18) der Gruppe Südwest kommen von den Landesverbänden Pfalz, Saarland, Rheinland und Hessen. Sie treffen dann bei dem südwestdeutschen Titelkämpfen in denselben Alters- und Gewichtsklassen am Samstag, 17. Februar, in der Overberghalle in Siershahn aufeinander.

Die Qualifizierten der U18 kämpfen am Samstag, 2., und Sonntag, 3. März, in Leipzig um die deutschen Titel, die der U21 am Samstag, 9., und Sonntag, 10. März, in Frankfurt/Oder.