Wieder eine englische Woche für den TuS Mechtersheim: Am Mittwochabend wird um 19.30 Uhr das Oberligaspiel gegen den SV Gonsenheim nachgeholt.

Mit dem SV Gonsenheim hat sich Mechtersheim vielfach in der Oberliga gemessen. In den vergangenen acht Jahren fielen dabei nie weniger als drei Tore. Allerdings wollen die Gastgeber ein Ergebnis wie in Waldalgesheim am Wochenende vermeiden. „Wir wollen an die zweite Hälfte anknüpfen, da haben wir dann besser gespielt“, erinnert Teammanager Heiko Magin an die gute Halbzeit dieser Begegnung. Und hofft gleichzeitig, dass nach Edonart Leposhtaku weitere TuS-Akteure wieder auf dem Rasen auflaufen können. „In dieser Woche steigen weitere Spieler ins Training ein, für einige kommt natürlich ein Einsatz zu früh. Aber wichtig ist, dass sie wieder trainieren“, stellt er fest.

Der SV Gonsenheim ist eines der schwer ausrechenbaren Teams der Meisterrunde. Gegen den aufstiegsambitionierten SV Wormatia Worms gab es eine 0:5-Schlappe, gegen den FV Dudenhofen gar eine 0:4-Heimniederlage. Dagegen hat das Team von Trainer Anouar Ddaou den FV Diefflen mit 7:0 nach Hause geschickt. Am Wochenende war die Mannschaft aus dem Hunsrück spielfrei. „Sie haben mit Christian Telch einen erfahrenen Ex-Profi auf der Sechserposition und einige erfolgreiche Torschützen“, warnt Magin seine Auswahl vor Gonsenheims Qualität. Luan Raffael Barroso Rennstich hat bereits zehn Tore erzielt, es folgen Yannik Ischdonat und Andre Röll mit jeweils neun Treffern. „Damir Bektasevic ist ein weiterer erfahrener und torgefährlicher Spieler“, weiß der Teammanager.

Weisenborn bald im Training

TuS-Kapitän Björn Weisenborn steht laut Magin kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Für Innenverteidiger Kevin da Silva Arnold kommt das Spiel aller Voraussicht nach noch zu früh.

Gleichzeitig haben die Verantwortlichen des TuS Mechtersheim auch die zweite Mannschaft im Blick, die noch mitten im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga steckt. „Wir können uns trotz der Probleme im Oberligateam nicht unendlich viele Spieler nach oben ziehen“, erläutert Magin. Und so muss Trainer Ralf Gimmy vor der Begegnung einige Lösungen finden, bis klar ist, wer bei den Gastgebern in der Startelf auflaufen wird.