Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An eine Geröllwüste lassen Waldwege nahe des Wasserwerks Nord denken. Für Spaziergänger sei das eine Stolperfalle, so ein verärgerter RHEINPFALZ-Leser. Die Stadtwerke (SWS) als Auftraggeber machen wenig Hoffnung, dass sich der Wegezustand bald bessert. Zumal die Arbeiten an ihrem neuen Brunnen sieben viel länger dauern, als geplant.

„Der Schotterweg am Wasserwerk ist wunderbar gewesen, als er gerade frisch gemacht war“, sagt ein Speyerer, der mit seinem Hund oft im nördlichen Stadtwald unterwegs ist.