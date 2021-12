Am Silvesterabend musizieren Simone Pepping (Alt) und Juliane Sauerbeck (Violine) zusammen mit Organist Robert Sattelberger an der neuen Chororgel der Gedächtniskirche. Beginn des Gottesdienstes ist um 17 Uhr, wie Kirchenmusikdirektor Sattelberger mitteilt.

In der stillen Stunde erklingen Werke der Romantik für Violine und Orgel. Außerdem werden Gesangbuchlieder zum Thema Jahreswende mit Texten von Klepper und Bonhoeffer zu Gehör gebracht. Den Gottesdienst hält Dekan Markus Jäckle. Für den Besuch gilt die 3G+-Regel (genesen, geimpft oder getestet).

In der Gedächtniskirche geht es musikalisch am 16. Januar, 17 Uhr, weiter: Christof Becker aus Lich (Hessen) spielt an der großen Kleuker-Orgel die gesamte „La Nativité“ (Die Geburt des Herrn) von Olivier Messiaen. Messiaen gelangte mit diesem Werk 1935 zu Weltruhm als womöglich bedeutendster Orgelmusikkomponist des 20. Jahrhunderts. Dem Katholiken gelang mit dem etwa einstündigen Mammutzyklus eine berührende Symbiose aus christlicher Mystik und musikalischer Avantgarde.

Am 16. Januar: „La Nativité“Christof Becker stammt aus Landau, wo er als Schüler von Professor Heinz Markus Göttsche in Orgel und Chorleitung seine erste wesentliche musikalische Prägung erfuhr. Er kann Studienabschlüsse in Kirchenmusik (B- und A-Prüfung), Musikpädagogik, Orchestermusik (Viola) und Dirigieren an den Musikhochschulen in Karlsruhe, Heidelberg und der Folkwang-Hochschule in Essen vorweisen. Becker wirkt seit 2001 als Kantor an die Marienstiftskirche in Lich. Seit 2021 ist er Leiter des Bad Hersfelder Kammerchores. Die liturgische Begleitung der Abendmusik liegt bei Altkirchenpräsident Eberhard Cherdron. rhp/tbg