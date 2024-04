Auf die Suche nach dem guten Geschmack begeben sich Kinderchor und Kurrende an der Gedächtniskirche Speyer am 27. April und 28. April jeweils um 16 Uhr im großen Saal des Martin-Luther-King-Hauses an der Gedächtniskirche bei der Aufführung des Musicals „Max und die Käsebande“ von Peter Schindler.

Vordergründig ist „Max und die Käsebande“ ein Musical, in dem gewitzte Mäuse dank ihres schlauen Anführers Max sorgenfrei vom Käseklau im Königreich Käsien leben. Dort regiert Käsekönig Kurt, ein Käsekenner, der nach langer Amtszeit seine Tochter Mozzarella auf den Thron setzen möchte. Doch er wird nach einem Putsch von seinen engsten Beratern Yogi Yoghurt und Rolli Harzer daran gehindert. Die beiden Bösewichte möchten nur noch billigen Einheitskäse produzieren, um maximalen Profit zu machen. Was letztendlich dazu führt, und das ist die eigentliche Geschichte, dass die Feindschaft zwischen den internationalen Käsern und der Käsebande schlagartig beendet wird, denn eines wollen beide nicht: Eine industrielle Massenproduktion von fadem Einheitskäse! Wird die Niederschlagung des Putsches gelingen?

Spannende Geschichte

Das (internationale) Musical in zwei Akten ist abendfüllend und präsentiert neben einer spannenden Geschichte 17 Lieder in unterschiedlichen Stilen von Rock'n'Roll, Swing, Klezmer und Rumba bis hin zu sentimentalen Balladen oder zum groovigen Befreiungslied. Es wurde schon oft mit großem Erfolg aufgeführt.

Die Kinderchöre haben unter Leitung von Simone Pepping fleißig geprobt. Die Musical-Band besteht aus „Dr. Beutelspacher“, Gitarre, Dietmar Fuhr, Kontrabass, Holger Neweda, Schlagzeug, und Robert Sattelberger, Klavier. Die Eltern haben Kulissen gebaut und Kostüme genäht. In der Pause zwischen den beiden Akten gibt es Kuchen, Brezeln und Getränke. Der Eintritt kostet zehn Euro, Kinder zahlen fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf beim Capella-Verlag oder über die Chormitglieder sowie an der Nachmittagskasse ab 15 Uhr.