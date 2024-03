Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr die Katalysatoren zweier auf dem Mitfahrerparkplatz in der Schifferstadter Straße abgestellter Autos gestohlen. Das hat die Speyerer Polizei mitgeteilt. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf eine niedriger, vierstellige Summe. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.