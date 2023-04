Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn im Internet ein Hype um einen Imbiss in Speyer entsteht, hat das auch am Feiertag sichtbare Auswirkungen in der realen Welt.

Eine rund 100 Meter lange Warteschlange, staunende Polizisten und 2000 verkaufte Döner an einem Tag – das hat Speyer-West eher selten gesehen. Eine geschickte Nutzung der sozialen Medien und ein Sonderangebot