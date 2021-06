Nach dem unglücklichen 4:5 in Weikersheim, treten die Herren 65 des TC Dudenhofen am Freitag (12.30 Uhr) zu ihrem Heimdebüt in der Regionalliga Südwest an. Gegner ist Titelfavorit Westerbach Eschborn, der sein Auftaktmatch gegen TG Bobstadt mit 9:0 und 18:1 Sätzen gewann.

„Das Ergebnis sagt eigentlich schon alles“, meinte TCD-Kapitän Werner Meyer: „Völlig klar, dass wir als krasse Außenseiter in die Partie gehen.“ Trotzdem werde das Team alles geben, um ein respektables Ergebnis zu erzielen.

Taktische Raffinessen

Eine interessante Partie verspricht das Spitzenduell. Dudenhofens mehrfacher Pfalzmeister Sebastian Neumer (LK 8.1) trifft auf den Tschechen Fejfar Zdenek (LK 7.1). Die Leistungsklasse stempelt den Gästespieler zwar zum Favoriten. Doch der Einheimische sorgte mit taktischen Raffinessen schon für manche Überraschung.

Weiter im Kader stehen Gustav Emrich, Norbert Kaltz, Bernd Bohrer, Rainer Herrmann, Werner Moock, Gerd Wobito und Helmut Hauck.