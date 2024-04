Mehr als dreieinhalb Jahrzehnte ist die Neugestaltung der Maximilianstraße inzwischen alt – und es wird schon länger über Veränderungen diskutiert. Entscheidungen dazu gibt es noch nicht. Klar ist aber, dass einige der großen Platten in der Mitte der Gehwege ausgetauscht werden sollen, wie Anna Hahn, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage bestätigt. Ihr Zustand hat in den vergangenen Jahren sehr gelitten. Viele sind mehrfach gebrochen. Auffällig ist das Problem in viel frequentierten und womöglich auch befahrenen Bereichen vor dem Kaufhof, dem Altpörtel oder der Postgalerie. Vor dem Einkaufszentrum hätten schon etliche Steine „notdürftig mit Asphalt ersetzt werden“ müssen, so Hahn.

Wenn eine Unfallgefahr drohe, sorge die Verwaltung kurzfristig für Abhilfe. Darüber hinaus seien schon Ersatzplatten beschafft und eingelagert worden. Sie würden aber erst eingebaut, „sobald die Personalsituation im Bereich der Straßenunterhaltung es zulässt“.