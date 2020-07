Manuel Zerwas aus Speyer ist in der im Juli 2020 erschienenen Geschichten-Anthologie „Glühende Herzen, Schockstarre und verlassene Limousinen - 41 Heldengeschichten“ vertreten, die vom Schreiblust-Verlag herausgegeben worden ist.

Manuel Zerwas, geboren 1987 in Speyer, studierte in Landau und Mainz, ist Master of Education. Er war ein Jahr Erzieher in einer Kindertagesstätte. Seit 2015 ist er Lehrer an Gymnasien für Deutsch und Sport. Seit 2013 diverse Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien. Preisträger Junges Literaturforum Hessen-Thüringen 2013. Sein Lyrikband „Sinn im Unsinn“ erschien 2014 im Brot & Kunst Verlag. Er gewann den Martha-Saalfeld-Förderpreis 2015 für sein Romanmanuskript „Das Gute zuletzt“. Im Sommer 2016 sind seine Geschichten aus dem absurden Alltag eines Kita-Erziehers erschienen: „Jonas, nimm den Dinosaurier aus der Nase!“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf).

Das neue Buch stellt die Frage: Wer sind die wahren Heldinnen und Helden in unserer Zeit? Wie unterschiedlich man das „Heldentum“ interpretieren kann, beweisen die 189 kreativen Einsendungen, die von unserem Schreiblust-Team gewissenhaft geprüft wurden. 41 davon hat der Schreiblust-Verlag ausgewählt.

