Die Hafenstraße, die seit Oktober vorigen Jahres umfassend saniert und neugestaltet worden ist, kann derzeit, anders als geplant, noch nicht endgültig fertiggestellt und freigegeben werden. Der Grund: „Es wurden Mängel in der Ausführung des Belags festgestellt, so dass die Arbeiten so nicht abgenommen werden können.“ Das hat Stadtpressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die festgestellten Mängel seien der Baufirma angezeigt worden, die Stadt warte diesbezüglich auf Reaktion, so die Sprecherin weiter. Der Fertigstellungstermin verschiebe sich entsprechend, einen genauen Termin könne die Stadt aktuell daher noch nicht nennen.