In der immer noch inhabergeprägten Speyerer Gastronomie-Szene sind die Ansiedlungspläne der Marke „Wilma Wunder“ in der Postgalerie eine Besonderheit. Wann genau das Konzept der Enchilada-Gruppe aus Gräfeling bei München an den Start geht, ist momentan noch unbekannt.

„Wir fanden die Region schon länger spannend“, sagt Thomas Doriath im RHEINPFALZ-Gespräch. Er ist Sprecher der Enchilada-Gruppe, die hinter den Wilma-Wunder-Restaurants