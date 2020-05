Im Rahmen der Kampagne „Speyer.Kultur.Support.“ spielen „Punk Pot Girl“ am Sonntag, 17. Mai, 11 Uhr, das nächste Frühschoppe-Konzert live aus der Stadthalle. Übertragen wird der Livestream über den YouTube-Kanal der Stadt, Link: https://www.youtube.com/user/StadtSpeyer. „Punk Pot Girl“ ist das Band-Projekt der Sängerin Nicole Kaufmann und des Musikers Mate Irrniss, Gründer und langjährige Betreiber des Zimmertheaters Speyer. Bei „Punk Pot Girl“ singen und erzählen sie all die traurigen Geschichten, die man hören muss, um wieder lachen zu können – mit dem Punk im Herzen, dem Pot in der Tasche und dem Girl auf Händen tragend. Infos unter www.speyer.de/kultursupport. Auf Facebook unter speyer.kultur haben sie am Mittwoch mit „The Dome of Speyer“ jetzt auch das 26. Video gepostet.