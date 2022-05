Die neue Anthologie des Literarischen Vereins der Pfalz trägt den Titel „Im Schatten Morgentau – Erzählungen aus der Pfalz“. In der Josephsbücherei bei der Speyerer Josephskirche wurde sie nun in einer Lesung vorgestellt.Die Geschichten nehmen mit auf Kurzreisen in die Region, auf Abenteuer in die Vergangenheit und in eine Zukunft, von der wir heute noch nichts wissen. Die Themen bewegten sich zwischen Leben in Geschichten „Ihr war die Welt abhanden gekommen...“ von Sonja Senghaus aus Speyer über eine herzerfrischende Kurzgeschichte mit der nachdenklichen Erkenntnis, dass „jeder was mitnimmt, der eine Heimat verlässt“. Sie heißt es im Text von Ulrike Grömling aus Speyer. Von der „Frankenthaler Schule“ schreibt Christel Heil, die ihre Protagonisten mithilfe einer Zeitmaschine 350 Jahre zurückbeamt in die Zeit der damals berühmten Wissenschaftlerin Maria-Sybilla Merian.

Katrin Kirchner aus Mutterstadt schildert die dramatische Lebensgeschichte des Philipp Jakob Siebenpfeiffer, der beim Hambacher Fest 1832 als einer der ersten Pressefreiheit und die Gleichstellung der Frau forderte, aber in einem Irrenhaus endete.

„Ort schmerzvoller Wege“

Margit Kraus aus Waldsee schließlich beschrieb die Welt als „Ort schmerzvoller Wege“ in einem Europa der noch ungewissen Zukunft, wo Seuchen, Klimakatastrophen, letztlich die atomare Eskalation fast alles Leben auch in Deutschland zerstört und es trotzdem immer Menschen gab und gibt, die überleben und weiterkommen.

Musik machte an dem Abend Mariusz Ryczymkowski aus Mutterstadt auf der Mundharmonika und Gitarre.

Lesezeichen

Der Band ist im Oktober im Wellhöfer Verlag erschienen und kostet zwölf Euro. ISBN 978-3-95428-279-1