Welch ein wildes Spiel am Dienstagabend in Lingenfeld: A-Klassist TSV hat die Partie nach 1:3 noch umgebogen, 4:3 (3:3) gegen TuS Maikammer gewonnen und vielleicht den entscheidenden Sprung Richtung Klassenverbleib geschafft.

Tim Fischer brachte Lingenfeld früh in Führung, ehe die Gäste den Spieß zum 3:1 umdrehten, demnach zwischenzeitlich an der TSV in der Tabelle vorbeizogen. Michael Grill, ab Sommer hauptverantwortlicher Trainer am Hirschgraben, und Lorenz Schwager, glichen aber noch vor dem Seitenwechsel aus.

Geier Matchwinner

Tom Geier aus der Spielleitung sorgte schließlich mit seinem 4:3 für die Entscheidung. Eigentlich ging’s eine Klasse drunter in der B-Klasse um nichts mehr. FV Berghausen II verlor dennoch sein Heimspiel gegen den FV Hanhofen mit 2:4.

Hanhofen festigte den vierten Tabellenplatz, wenn auch nur mit minimalen Aufstiegschancen, rückte allerdings bis auf einen Zähler an Nachbar FV Dudenhofen III heran. Berghausen verbleibt im Niemandsland der Tabelle. Der FVB stellte zunächst die bessere Mannschaft, ohne seine Tormöglichkeiten zu nutzen.

In der zweiten Hälfte unterstützte er die Gäste beim Tor schießen. Taner Cengiz egalisierte zum 1:1. Til Hundinger brachte die Gastgeber noch mal auf 2:3 heran. Für Hanhofen trafen der ewige Norbert Baczynski (1:0), Sascha Szabo (2:1), Angelo Ietro (3:1, 4:2).