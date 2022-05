Nach dem 4:0-Sieg über den VfB Haßloch II war am Sonntag klar: Dem TSV Lingenfeld ist die Meisterschaft der Herren-B-Klasse und dem damit verbundenen Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Zum Saisonausklang geht es am Sonntag, 13 Uhr, gegen Altrip.

„Wir sind sehr erleichtert, dass es jetzt im dritten Anlauf funktioniert hat. Das Thema ist endlich erledigt“, sagt ein glücklicher Sportvorstand des TSV, Steffen Vogt.

Der letzte Schritt war nach einer Viertelstunde getan. Da führte die Elf von Trainer Christopher Hock mit 2:0. „Dass, was wir in den letzten Wochen versäumt haben, war diesmal gut. Wir haben direkt von Anfang an Gas gegeben. Nach dem 2:0 war das Gröbste ja schon erledigt“, erklärt Vogt. Der Sieg war anschließend nur noch Formsache. Danach wurde gefeiert. „Es herrschte sehr viel Freude“, sagt Vogt, der schmunzelnd zugibt: „Die Feierlichkeiten waren wild.“ Der ein oder andere Spieler hatte gar bis zum Mittwoch Urlaub eingetragen. Nicht allzu lange hielt sich der TSV in Haßloch auf. Es ging dann gemeinsam weiter zum Spiel der eigenen zweiten Mannschaft nach Lingenfeld.

Es wird Veränderungen im Kader geben

Es werde Veränderungen im Kader geben, informiert Vogt. Manche Spieler hören auf, andere wechseln. Der am Kreuzband verletzte Kerim Yueksel schließt sich dem TuS Knittelsheim an. „Es wird jetzt natürlich ein bisschen leichter, Spieler von uns zu überzeugen“, meint Vogt in Bezug auf mögliche Transfers. In der A-Klasse wolle der TSV einen Platz belegen, ohne sich über den Abstieg sorgen machen zu müssen.

Am Sonntag geht es im Spiel gegen Altrip für beide Mannschaften um nichts mehr. Der TuS ist bereits sicher für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Doch ganz so will es Vogt nicht stehen lassen. Er betont: „Wir sind seit zwei Jahren ungeschlagen und das darf gerne so bleiben. Anschließend gibt es ein gemeinsames Grillen und da würden wir schon gerne nochmal einen Sieg feiern.“nihe

A-Klasse: Abstiegsrunde: FV Heiligenstein – SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld; ASV Harthausen – SV Gommersheim (beide Sonntag, 15 Uhr) - B-Klasse: Aufstiegsrunde: TSV Lingenfeld – TuS Altrip; FC Lustadt II – ASV Waldsee; FV Dudenhofen III – FG Mutterstadt II; FV Heiligenstein II – VfB Haßloch II (alle So, 13) - Abstiegsrunde: Phönix Schifferstadt II – ASV Speyer; FV Hanhofen – VfL Neuhofen (beide So, 15) - C-Klasse: Aufstiegsrunde: RW Speyer – VfL Duttweiler; TuS Altrip II – ASV Schwegenheim (beide So, 15) - Platzierungsrunde: SG Limburgerhof II – FV Hanhofen II (So, 12.45); TuRa Otterstadt – Altdorf-Böbingen; TSV Lingenfeld II – ASV Waldsee II (beide So, 15)