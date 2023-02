Noch immer ist ungewiss, wie es mit dem Kaufhof in Speyer weitergeht. Viele Leserinnen und Leser haben sich bei der Redaktion gemeldet, um zu erzählen, welche Geschichte sie mit dem Kaufhaus am Altpörtel verbindet. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt. Dazu gehört auch dieses Foto, zu dem uns Alexandra Stiefel aus Speyer schreibt: „Mein Vater Lothar Bresch hat in den 1960er-Jahren Dekorateur gelernt und dort auch einige Jahre im Kaufhof, der damals noch Anker hieß, gearbeitet. Ich meine mich zu erinnern, dass er mal erzählt hat, mit der Deko-Idee ,Anker-Kaufstätte öffnet die Speyerer Fenster’ einen Preis gewonnen zu haben.“

Lesen Sie hier mehr ...