Nach 2015 waren die Mainzer Hofsänger wieder in der Remigiushalle in Otterstadt zu einem Benefizkonzert. 8000 Euro wurden für die Special Olympics Rheinland-Pfalz erlöst.

Das Konzert der Mainzer Hofsänger in der Remigiushalle in Otterstadt in einer Veranstaltung der Gemeinde, präsentiert – wie die Konzerte der Hofsänger in der Regel – von Lotto Rheinland-Pfalz, war ein großer Erfolg. Der Saal war voll und das Publikum begeistert. Es gab Beifallsstürme und und Zugabeforderungen. Schirmherr des Abend war der frühere Fußball-Nationalspieler Hans-Peter Briegel.

Die Begeisterung des Gäste zeigte sich auch am stattlichen Erlös des Konzerts. 8000 Euro kamen für die Special Olympics Rheinland-Pfalz, die Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung im Land, zusammen.

Durch die Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch Lotto Rheinland-Pfalz haben die Mainzer Hofsänger seit 2007 ihren Benefizkonzerten eine Spendensumme von 1,8 Millionen Euro für unterschiedlichste soziale Projekte in Rheinland-Pfalz „ersungen“.

Die Mainzer Hofsänger sind ja aus der „Meenzer Fassenacht“ ein Begriff. Sie wurden 1926 gegründet – und singen schon lange nicht mehr nur an den „tollen Tagen“. Schon in den 1960er-Jahren gab es Konzertreisen nach Amerika. Aber auch in Deutschland – und natürlich als Chor aus der Landeshauptstadt im heimischen Rheinland-Pfalz sind sie das ganze Jahr über bei verschiedenen Konzerten und mit ganz unterschiedlichen Programmen zu hören.

„It’s Showtime“

Auch in Otterstadt waren sie schon. Noch in guter Erinnerung ist ihr Auftritt vom 31. Mai 2015. Auch damals traten sie, wie bei all ihren Konzerten, natürlich nicht in den Bajazz-Kostümen auf, wie in Mainz zur fünften Jahreszeit auf der närrischen Rostra.

Bei Konzerten sind die roten Jacketts ein Markenzeichen, das war vor acht Jahren so – und jetzt auch wieder.

Die Mainzer Hofsänger singen je nach Anlass und Aufführungsort ein passendes Repertoire, bei Kirchenkonzerten vor allem Geistliches, in Sälen Unterhaltsames. „It’s Showtime“ stand über dem Programm in Otterstadt, das beim Publikum dort bestens ankam. In lockerer Präsentation und gewohnt stimmgewaltiger Präsenz waren da beliebte Stücke in mitreißender Weise zu erleben, unter anderem aus der „West Side Story“ und anderen Musicals, aber auch Filmhit und „Klassiker“ von den Beatles oder Abba. Natürlich fehlte auch der Song „There’s no business like Showbusiness“ nicht.