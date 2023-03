Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diese Hommage ist wahrhaft gelungen! Das Trio Boris C. Motzki, David Maier und Matthias Schärf hat sich in der literarischen Reihe Speyer.Lit vor Leonard Cohen und Bob Dylan verbeugt und das Publikum im Speyerer Alten Stadtsaal mit dem Programm „Democracy Is Coming“ vollauf begeistert.

„Democracy Is Coming“ hat der legendäre Singer/Songwriter Leonard Cohen 1992 gesungen. David Maier singt es auch. Ganz anders und doch authentisch, der Zeit geschuldet, als Künstler