Das Bistum Speyer dreht der Überwachungskamera am Grab von Altkanzler Helmut Kohl im Speyerer Adenauerpark nächstes Jahr den Strom ab – und wird dann auch keinen mehr liefern, auch nicht aus anderen Einrichtungen des Bistums. Dies hat das Domkapitel am Donnerstag auf Anfrage bekräftigt. Die Lösung, dass die Video-Kamera ihren Strom über ein Kabel aus dem benachbarten Pfarrhaus der Katholischen Kirche St. Bernhard bezieht, sei stets „ausdrücklich als vorübergehendes Provisorium“ gedacht gewesen. Mit dem Umbau der betreffenden Wohnung im Pfarrhaus „im Lauf des kommenden Jahres“ werde diese Verbindung endgültig gekappt. Sollte sich Maike Kohl-Richter, die Witwe des Altkanzlers, mit der Bitte an das Bistum wenden, die Stromversorgung der Kamera anderweitig zu ermöglichen, werde man sie an die Stadt Speyer verweisen. Diese ist seit 2017 für diesen Bereich des Domkapitel-Friedhofs zuständig, weil das Bistum die Nutzungsrechte an die Kommune übertragen hat. Das Bistum betonte, die Stadt habe „nicht auf eine Beendigung der Stromversorgung hingewirkt“.

Helmut Kohl (1930 bis 2017) war im Jahr 2017 im städtischen Adenauerpark beigesetzt worden. Um möglichen Vandalismus zu verhindern, hatte man die Grabstätte eingezäunt und eine Überwachungskamera installiert. Der notwendige Strom kam aus einer Wohnung, die laut Bistum bis zum Frühjahr 2021 von Patres der Spiritaner bewohnt wurde. Nach deren Auszug habe das Bistum einer Verlängerung der Nutzung des Stromanschlusses zugestimmt, „bis die Wohnung in eine andere Nutzung überführt wird“. Die Stromkosten würden Maike Kohl-Richter in Rechnung gestellt. Seit Längerem befindet sich die Stadt im Streit mit der Witwe um die Gestaltung des Grabes und drängt darauf, dass sowohl Kamera als auch Zaun entfernt werden. Dazu hat die Stadt der Witwe eine Frist gesetzt. Bis wann diese läuft, wollte die Stadt auf Anfrage nicht mitteilen.