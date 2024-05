Zum Ausklang der Pirmasenser Kultursaison steht für Mittwoch, 8. Mai, ein Boulevardstück mit prominenter Besetzung auf dem Spielplan. „Die Kehrseite der Medaille“ ist eine Gesellschaftskomödie aus der Feder von Erfolgsautor Florian Zeller. Das Stück besticht durch intelligente Unterhaltung und französischen Esprit.

In der Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ stehen am Mittwoch, 8. Mai, die Fernsehschauspieler Timothy Peach („Sturm der Liebe“), Martin Armknecht („Lindenstraße“) und Nicola Tiggeler („Sturm der Liebe“) auf der Bühne der Pirmasenser Festhalle. Außerdem wirkt die Darstellerin Mia Geese mit.

Zu der Geschichte: Als Patrick sich wegen der viel jüngeren Emma von seiner Frau trennt, schockiert das auch seine engen Freunde Isabelle und Daniel. Schließlich kannten sich die beiden Ehepaare ewig und haben sogar die Urlaube miteinander verbracht. Zu allem Überfluss lädt Daniel die Frischverliebten in einem schwachen Moment auch noch zum Abendessen ein. Isabelle, immerhin die beste Freundin von Patricks Ex, ist erbost und wittert auch gleich die Gefahr: Was, wenn Daniel durch das junge Glück ebenfalls auf dumme Gedanken kommt? Doch sie besinnt sich auf die altbewährte Methode „Sei deinen Freunden nah, sei deinen Feinden noch näher“ und stimmt dem Essen zu. So steht ein Abend voller Komplikationen bevor, der das traute Eheglück von Isabelle und Daniel auf eine harte Probe stellt …

Ein fast vergessenes Stilmittel

Dass der, wie vorherzusehen, nicht sehr erfreulich verlaufende Abend in dieser bezaubernden wie heimtückischen Komödie für den – möglicherweise schadenfrohen – Zuschauer zum Vergnügen wird, liegt nicht nur an den brillanten Dialogen, sondern auch an einem virtuosen Kniff: Das Festhallen-Publikum hört zum einen die höfliche Konversation der vier Personen und zum anderen ihre heimlichen, nicht immer sehr freundlichen Gedanken, die sie normalerweise voreinander verbergen. Der Autor Florian Zeller greift dafür auf ein fast vergessenes Stilmittel des Theaters zurück: das A-part-Sprechen, auch Beiseitesprechen genannt. Natürlich nutzt er diesen Kunstgriff, durch den die Figuren das Publikum zum Komplizen machen, auf amüsante wie perfide Weise.

Die leichthändige Inszenierung von Pascal Breuer überzeugt nicht zuletzt durch ihre prominente Besetzung. Allen voran brilliert in der Rolle des Pantoffelhelden und Möchtegern-Liebhabers Daniel der deutsch-britische TV- und Theaterschauspieler Timothy Peach. Ebenfalls aus zahlreichen Fernsehrollen bekannt sind Nicola Tiggeler (Isabelle) – auch im wahren Leben Timothy Peachs Ehefrau – und Martin Armknecht, der Patrick verkörpert. Mia Geese spielt Emma, Patricks neue Liebe.

Info

Die Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ am Mittwoch, 8. Mai, in der Pirmasenser Festhalle beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Forum Alte Post, Telefon: 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.