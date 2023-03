Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir sind gewarnt und gehen hochkonzentriert an den Wettkampf heran“. So beantwortet Frank Hinderberger, Abteilungsleiter Gewichtheben des AV 03 Speyer, die Frage nach den Speyerer Möglichkeiten vor dem Bundesliga-Kampf beim TSV Blau-Weiß Schwedt an der Oder am Samstag, 17.30 Uhr.

In die von Speyer rund 800 Kilometer entfernte Stadt in der Uckermark begibt sich der AV-Tross am Samstag ab sechs Uhr mit der Bundesbahn (ICE) bis Berlin, dann per Regionalbahn und Omnibus –